«Jennifer… il sogno», dopo trent'anni di repliche in scena anche a Catania

È una tournée praticamente senza interruzione quella che l’attore e regista Antonello De Rosa compie sui palcoscenici di tutta Italia da quasi trenta anni, Ormai lui e Jennifer, il personaggio tratto da «Le cinque rose di Jennifer» di Annibale Ruccello, drammaturgo campano scomparso ancora giovane, sono tutt’uno. «Tu non interpreti Jennifer, sei Jennifer!» esclamò Andrea Camilleri, ormai molti anni fa, dopo aver assistito alla performance teatrale, proprio ad Agrigento.

Jennifer è un travestito romantico che vive in un quartiere di Napoli negli anni ‘80. Trascorre la maggior parte del suo tempo chiuso in casa in attesa di una telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato. La storia si dipana su registri diversi, dal drammatico, al tragico fino al comico, in un’altalena di stati emotivi, paura, angoscia, solitudine, speranza, che spingono il protagonista a oscillare tre le due identità che convivono.

Una canzone di successo di Patty Pravo di quegli anni e l’emittente radiofonica che diffonde le notizie relative a un serial killer che uccide i travestiti del quartiere sono una sorta di colonna sonora che scandisce stati d’animo contrastanti.

Il cast e le date

«Jennifer… il sogno», Sala Harpago, via Vittorio Emanuele, 67, il 28 e 29 dicembre, ore 21, con Antonello De Rosa, Margherita Rago e Simona Avallone. Regia di Antonello De Rosa, assistente alla regia Rosanna Ro’s de Bonis, produzione Scena Teatro Managemen, marketing Pasquale Petrosino. Per informazioni e prenotazioni: 095312918, 3922710524, [email protected]

Nella foto Lieto l'attore Antonello De Rosa