Il mondo trap di Catania alla riscossa, ecco la nuova canzone di Misty ed Edy

Kitty offre una fusione di suoni intensi e delle parole che procurano una valanga di emozioni. La canzone dipinge l'immagine di una ragazza che sfida le convenzioni e non teme di mostrare la sua autenticità. Un messaggio che può ricollegarsi alle “maschere” che molte persone indossano al fine di farsi accettare dagli altri. Kitty, quindi, si fa portatrice della diversità, della ribellione e della ricerca di autenticità in un contesto che spesso promuove la conformità. A rendere ancora meglio il concept della nuova canzone di Edy e Misty è il connubio interessante che si è creato a seguito del mixaggio dei generi dei due artisti siciliani, da un lato il punk, rock e dall’altro le sonorità trap.

Giovane trapper catanese, Misty, canta di tristezza, dramma e la brutalità che possono avere alcune relazioni. Il tutto con cuore coraggioso e forza, in una vita che non fa sconti essendo già piena di problemi da superare. L’artista, una delle pochissime donne in Sicilia a fare trap, vuole comunicare a tutti se stessa, così com’è, e vuole comunicarlo attraverso i suoi testi.

Misty, all'anagrafe Sophia Mustica, è un’artista eclettica, in quanto è anche un’abile tatuatrice e da pochi anni è riuscita a trovare il suo sfogo creativo anche nella musica. Pubblica il suo primo brano, “Non mi basterà”, nel 2022, il quale ottiene fin da subito un riscontro positivo. Infatti, ha ottenuto immediatamente l’ingresso in varie playlist editoriali di Spotify. Dal rilascio del suo secondo singolo della carriera ottiene con continuità un buon riscontro.

Edy, compositore, autore, musicista e produttore nato a Milano, cresciuto a Catania e “adottato” da Roma. In ufficio vestito pulito, serio e professionale, sul palco unghie smaltate, torso nudo e tatuaggi ben in vista.

Dopo diversi mesi di silenzio sui social, che ha “spento” dopo aver annunciato un cambio radicale nel suo modo di essere e di fare musica, oggi Edy torna nella scena musicale con l’intenzione di osare per regalare novità, esprimendo al meglio il proprio modo di fare musica. “Molesto”, “Essere me”, “17”, “Samurai” e “La spiaggia mi ammazza” sono i singoli che danno ufficialmente il via alla rivoluzione di Alessio Edy Grasso.