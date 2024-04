I 90 anni di Tuccio Musumeci, per l'attore anche gli auguri del Comune di Catania

«Nel giorno del suo novantesimo compleanno facciamo con gioia e orgoglio gli auguri a un grande siciliano, un grande artista che ha reso la nostra città e la nostra terra, in Italia e nel mondo, il palcoscenico della sua contagiosa umanità e della sua sublime, irresistibile, altissima comicità».

Così in una nota il sindaco Enrico Trantino e l’amministrazione comunale di Catania festeggiano il compleanno dell’attore.

«Buon compleanno a Tuccio Musumeci - prosegue la nota per l’omaggio della sua città natale - maschera unica e grandiosa di un teatro sempre vivo nei cuori del pubblico, ambasciatore del buon umore, giocoso interprete di capolavori siciliani che hanno risuonato con singolare eccellenza presso le platee internazionali. Che ancora altri cento anni possano seguire allo splendore della sua lucente attività artistica e alla sua inossidabile popolarità».