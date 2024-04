Mussolinia, storia di un grande imbroglio in salsa sicula

Se in Sicilia si verificarono solo sporadici episodi riconducibili lato sensu alla Resistenza, non mancarono gli antifascisti (Peppe Schiera con i suoi versi irriverenti verso il regime tra gli altri) e molti emigrati nel Nord furono protagonisti e vittime della lotta partigiana. Ma, a parte ciò, quanto convinta fu, nei siciliani, l’adesione al fascismo? Poca, a leggere ciò che scrive Alfio Caruso in «Arrivano i nostri» (Longanesi, 2004): «A differenza delle altre regioni, dall’isola giunge al duce un modesto consenso, frutto spesso di opportunismo piuttosto che di reale convincimento». E come testimoniano le cronache farsesche di un paese mai nato, Mussolinia. Un anno dopo la marcia su Roma Benito Mussolini, in preda alla delirante vanità comune ai dittatori, decide di realizzare un borgo che porta il suo nome. Chissà per quale (insensato) calcolo, e su proposta dell’avvocato Benedetto Fragapane – regio commissario di Caltagirone – caldeggiata dal capo di gabinetto agli Affari Esteri Giacomo Barone, anche lui calatino - più noto come Paulucci di Calboli Barone per avere assunto cognome e titoli della moglie nobildonna forlinese -, sceglie la Sicilia, e precisamente il territorio boschivo di Santo Pietro a pochi passi dalla cittadina di don Luigi Sturzo. In quel fazzoletto di terra, all’indomani del primo conflitto mondiale teatro di rivendicazioni contadine, si stabilisce di costituire una città giardino emblema del fascismo, come da delibera d’urgenza del comune di Caltagirone datata 7 novembre 1923. Il progetto è affidato all’architetto Saverio Fragapane, allievo di Ernesto Basile e lontano parente del regio commissario. Il telegramma speditogli da Roma è più che eloquente: «Prego fare progetto completo e romanamente grande – spesa illimitata». Il progetto, redatto dall’architetto Fragapane, prevede un insediamento urbano di 400.000 metri quadri per un migliaio di famiglie, al centro una piazza circolare (Piazza XXX Ottobre) con un porticato e 16 torri a cupola da cui si dipartono a raggiera sette strade. La toponomastica e il nome dei monumenti sono ispirati al duce e ai suoi congiunti: vi spiccano piazza Rachele, corso Edda e la chiesa dedicata a san Benito.

Nel tardo pomeriggio del 23 maggio 1924 Mussolini giunge, via treno, a Caltagirone. È accolto alla Casa del Fascio con tutti gli onori che la solenne circostanza impone, è nominato cittadino onorario, improvvisa un breve discorso, visita una mostra di ceramica. Di sera la cena con torta tricolore e cassata siciliana. Ma è durante la cena, con lo smarrimento della bombetta da qualcuno rubata come prezioso cimelio, che hanno inizio quegli «incidenti che nella qualità e nel ritmo fanno pensare alle comiche finali di allora» raccontati con divertimento da Leonardo Sciascia in una nota raccolta ne «La corda pazza» (Einaudi, 1970) e da Andrea Camilleri nel romanzo «Privo di titolo» (Sellerio, 2005). L’indomani il duce, con il capo coperto da una coppola d’occasione in sostituzione della bombetta, si reca nel luogo dove deve sorgere Mussolinia per la posa della prima pietra. Ma quando gli è consegnato il tubo metallico contenente la pergamena da firmare e da murare, s’accorge, con imbarazzante sorpresa, che è vuoto. Dov’è finita la pergamena? Tutti la cercano affannosamente e nessuno la trova. Mussolini, irritato, strappa un foglio dal primo registro che gli passa tra le mani e vi scrive veloce: «Qui a Mussolinia sorge la Casa del Fascio, solida e quadrata come la fede e la tenacia degli Italiani. Nell’anno II dell’Era Fascista. Mussolini», infila rapidamente il foglio nella pietra e, subito dopo, riparte per Ragusa. La disavventura ha per colonna sonora la salva di fischi di una folta delegazione di caprai che contesta al governo l’avere sospeso i lavori della linea ferroviaria Gela-Caltagirone. Tutto ciò però non è consegnato alla cronaca dal periodico locale «Il messaggero siciliano», nel quale si legge: «La nuova città-giardino apparve al Presidente ed al numeroso seguito tutta inondata di sole tricolore». In realtà, delle sedici torri del progetto solo due sono state erette e la piazza centrale ha poco di urbano e molto di campestre popolata com’è di ulivi e querce.