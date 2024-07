Catania: è morto il professore Gastone Veroux, ordinario di Chirurgia

Ancora un lutto nel mondo accademico: è morto il prof. Gastone Veroux, ordinario di Chirurgia dell'Università di Catania. Era malato da diverso tempo. "Ha trascorso una lunga carriera accademica, dopo la specializzazione in Chirurgia Generale e in Urologia - sta scritto l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania -. Professore Ordinario di Chirurgia Generale dal 1973, è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e in Endocrinochirurgia, e fondatore della Società Italiana di Endocrinochirurgia e di Chirurgia Oncologica. Ha sempre svolto con grande passione le sue lezioni di Semeiotica Chirurgica prima, e di patologia Chirurgica dopo, ed è stato Preside della Facoltà di Medicina dal 1993 al 1997. Direttore dell’Istituto di Patologia Chirurgica III prima e della I Clinica Chirurgia dell’Azienda Policlinico dopo, ha organizzato numerosi Congressi nazionali e internazionali. Sempre molto vicino alle esigenze degli studenti e dei pazienti, il prof. Veroux è stato un Maestro per diverse generazioni di chirurghi e la sua umanità e la passione accademica sono ancora oggi d’esempio per le nuove generazioni.