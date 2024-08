Prima Catania e poi Palermo: Mahmood fa tappa in Sicilia con il suo Summer Tour

Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo European Tour (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), Mahmood fa tappa in Sicilia con il suo Summer Tour, che lo vede protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palazzetti, prevista per ottobre 2024.

Il primo appuntamento sull’isola è stasera, martedì 20 agosto, a Catania per il concerto all’interno della rassegna Sotto Il Vulcano Fest organizzata da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito del Catania Summer Fest. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul sito Puntoeacapo.uno e sui circuiti abituali. Domani, mercoledì 21 agosto, l’artista sarà invece ospite del Dream Pop Fest Palermo, con il concerto che si terrà al Teatro di Verdura, già sold out da mesi. Il Summer Tour di Mahmood è prodotto da Friends & Partners.

La tournée estiva è anche l'occasione per ascoltare il nuovo singolo uscito il 14 giugno, Ra Ta Ta, recentemente certificato disco d’oro, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip. Il singolo, scritto da Mahmood e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell'artista. Giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia - i giochi, il succo di frutta - si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.