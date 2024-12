L'ultima visione dell'ex Denovo Toni Carbone prima di morire: primo singolo per la band catanese La Classe Dirigente

La rock band catanese La Classe Dirigente ha pubblicato il primo singolo inedito, dal titolo Conosci te stesso. Si tratta della prima anticipazione dell’album Termini per una resa, profgrammato nella primavera del 2025 via Vrec/Audioglobe. Il singolo è un percorso introspettivo che la band guidata da Giovanni Scuderi (voce, chitarra e penna del gruppo) ha intrapreso negli ultimi anni dopo diverse vicissitudini: la band vantava già due album all’attivo (con la precedente formazione a nome Nadiè) ed aveva iniziato il terzo lavoro sotto l’egida artistica del compianto produttore Toni Carbone (ex Denovo) prima della sua improvvisa scomparsa nel 2023. Il disco è stato poi ultimato nei dettagli da diversi professionisti guidati dal produttore artistico Roberto Vernetti (Ustmamò, Delta V, Casino Royale e altri).

Dopo la perdita umana e professionale di Toni, la band decide un cambiamento di nome ed identità. Nasce così La Classe Dirigente, dalla formazione invariata, che, oltre a Giovanni Scuderi, include Alfio Musumeci (batteria), Gianpiero Leone (basso) e Francesco Gueli (chitarre). Il primo singolo, spiega Scuderi, è «un viaggio nel mondo interiore dove ogni cosa è coscienza e tutto funziona come uno specchio in cui riconoscersi, un inno all’anticonformismo, per affermarsi come individui pensanti in un modo dove domina l’omologazione. Abbiamo raccolto gli insegnamenti di Franco Battiato e Ivano Fossati, cercando sonorità classiche, ma dal sapore internazionale».