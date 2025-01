«Pronti inconsistenza via»: nuovo singolo per la band La Classe Dirigente di Catania

Dopo Conosci te stesso la rock band catanese La Classe Dirigente ha rilasciato sui portali digitali Pronti inconsistenza via, il secondo singolo chiamato ad anticipare l’album Termini per una resa, previsto nella primavera del 2025 via Vrec/Audioglobe (pre-order attivo su vrec.it per CD e LP). «L’inconsistenza è la malattia della vita, quella non vissuta, quella che non lascia traccia, impronta. - racconta Giovanni Scuderi voce, chitarra e autore del gruppo - l’inconsistente non si schiera, non prende posizione, è amico di tutti e non lo è di nessuno, e quando capita di festeggiarlo, lui è sempre assente, ma nessuno se ne è mai accorto». La produzione è del compianto Toni Carbone (Denovo), avviata prima della sua improvvisa scomparsa nel 2023 e poi ultimata nei dettagli da diversi professionisti guidati dal produttore artistico Roberto Vernetti (Ustmamò, Delta V, Casino Royale).

La Classe Dirigente è una band rock di Catania nata nel 2024 dalle ceneri dei Nadiè, formazione attiva dal 2005. La formazione rimane invariata. Il classicismo dei primi anni Novanta si fonde alle liriche d’autore, creando una commistione di generi che spazia da Battiato ai Wilco, da Fossati agli Elbow, da Benvegnù ai Mercury Rev con una forte propensione per un post rock di fondo che ne richiama le sonorità.