Uno spettacolo sulla rivolta dei Fasci siciliani dei lavoratori al teatro Don Bosco di Catania

Domenica 2 febbraio, alle 19, nel teatro Don Bosco, in viale Mario Rapisardi, 56 di Catania, sarò messa in scena lo spettacolo «Verro e la parabola delle verghe» dalla compagnia Officina Teatro Canzone di Giuseppe Pastorello. Lo spettacolo sarà preceduto da un’intervista al giornalista e scrittore Pino Aprile, da sempre attento studioso della secolare Questione meridionale.

La canzone che focalizza l'opera di Bernardino Verro La gregna che esplica il titolo La parabola delle verghe, sarà cantata eccezionalmente dalla Corale Polifonica Don Antonio Maugeri di Acireale.

La Corale è stata istituita nel 1990 e fin dalla sua costituzione ha mantenuto come scopo principale quello di studiare, approfondire e divulgare il vasto campo della polifonia sacra, spiritual, profana e popolare, nella consapevolezza dell’alto valore socio-culturale del canto corale, della sua pratica ed ascolto. L'attuale gruppo vocale, diretto dal maestro Francesco Mangiagli, è composto da un organico di circa 20 elementi e vanta al suo attivo concerti in Italia e all’estero.

Dopo lo spettacolo seguirà un dibattito e Pino Aprile risponderà alle domande del pubblico.

