Statale Bronte-Adrano, Falcone: "66 milioni per l'ammodernamento"

"Così come concordato nei giorni scorsi con l'ad di Anas Massimo Simonini, il decreto della gara d'appalto per l'ammodernamento della Statale 284 fra Bronte e Adrano è realtà. Una conquista per il territorio etneo che ormai da decenni aspetta l'adeguamento di una rete stradale sottoposta costantemente a elevati flussi di traffico". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. L'investimento previsto per l'ammodernamento e l'allargamento della strada era salito nei mesi scorsi a 66 milioni di euro, grazie a 12 milioni messi a disposizione dal Governo Musumeci per integrare il finanziamento statale.

"Raccogliendo una ormai improcrastinabile aspettativa del territorio - prosegue l'assessore - abbiamo seguito passo dopo passo l'iter prima di progettazione, poi di approvazione e oggi di appaltabilità dell'opera. Il Governo Musumeci è infatti ben cosciente del valore strategico dell'intera Statale 284, un'arteria vitale che per questo necessita di essere interamente ammodernata".

"Il 30 settembre - conclude Falcone - sarà la data ultima per la presentazione delle offerte e confidiamo che entro gennaio 2020 si possa avere l'individuazione dell'impresa aggiudicatrice, così da iniziare i lavori già in primavera".

© Riproduzione riservata