Restyling per la strada del Castello Nelson di Bronte

La strada del Castello Nelson di Bronte, due degli abitati di Maletto e Maniace e una rurale di Adrano si rifanno il look. La Città metropolitana di Catania, infatti, ha aggiudicato un gara da mezzo milione di euro per asfaltarle e metterle in sicurezza, con un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nella zona coltivata a ortaggi a valle del centro abitato di Adrano, la s.p. 126 avrà rifatti manto stradale e muretti.

A Maniace, la manutenzione riguarderà l’arteria interna che unisce le contrade Fondaco e Sant’Andrea.

Sulla provinciale 159, che dal municipio di Maletto attraversa contrada Santa Venera (territorio di Bronte) e s’innesta sulla statale 120 (nei pressi del casello Anas Mangiasarde di Bronte), sono previsti asfalto nuovo e ripristino dei guard rail. Sempre a Bronte, infine, sarà sistemato il tratto di strada che dal bivio della statale 120 (dopo contrada Serra) arriva al Castello Nelson.

La gara è stata aggiudicata la settimana scorsa alla Sorce costruzioni s.r.l. di Mussomeli, per 307.869,32 euro (base d’asta 395.503,60 euro), che ha offerto un ribasso del 23,8685 per cento e intende subappaltare i lavori.

