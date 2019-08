Anas, al via gara per i lavori ammodernamento della SS 284 nel Catanese

Anas, Gruppo FS Italiane, ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di ammodernamento della strada statale 284 "Occidentale Etnea" dal km 26,000 al km 30,000, tra i comuni di Adrano e Bronte.

Gli interventi prevedono un investimento complessivo di 66 mln di cui oltre 45 per lavori a base d’appalto, finanziati tramite Accordo di Programma Quadro rafforzato con la Regione Siciliana, Piano di Azione e Coesione, e tramite risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS).

