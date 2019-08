Raccolta differenziata a Catania, operatori anche nel centro storico

Continuano le iniziativa di Dusty per sensibilizzare, soprattutto nel mese di agosto, i commercianti e operano al Mercato di Piazza Carlo Alberto di Catania. Dopo la pausa di Ferragosto, i volontari dell’associazione Economia Circolare, in collaborazione con gli operatori Dusty, lunedì 19 agosto sono tornati in piazza Carlo Alberto (spostandosi fino a piazza Grenoble) dove hanno illustrato agli operatori commerciali le nozioni fondamentali per una corretta raccolta differenziata. Azione di sensibilizzazione che si farà anche domani, martedì 20 agosto, dalle 8.00 del mattino e sino alle 14.30.

I venditori stanno rispondendo positivamente alle stimolazioni dei volontari, conferendo i rifiuti organici e gli scarti della frutta e della verdura, negli appositi carrellati o nelle loro cassette di legno (nell’attesa del passaggio dell’autocarro con vasca ribaltabile per la rimozione dei rifiuti). I commercianti iniziano anche a tenere pulire le postazioni dove operano.

Ma non solo per i commercianti, le attività di sensibilizzazione Dusty previste per il mese in corso, sono rivolte anche agli utenti che popolano il centro storico. In questo contesto le attività si svolgeranno in fascia serale/notturna con la presenza dell’Isola ecologica Mobile e l’iniziativa “BaRAEEttiamo” volta allo smaltimento dei Raee.

Mercoledì 21 agosto sarà allestita l’Isola Ecologica Mobile dove sarà possibile conferire le frazioni organiche (se contenute nei sacchetti biodegradabili), e tutte le altre tipologie della differenziata, quali carta-cartone-cartoncino, plastica e plastica dura, metalli, vetro, pile esauste, e i piccoli Raee di dimensioni non superiori ai 24 cm.

L’isola ecologica sarà posizionata in zona Piazza Teatro Massimo, dove sono ubicate le attività commerciali affiliate all’iniziativa BaRAEEttiamo. Aderendo a questa iniziativa si potranno barattare i Raee e ottenere un buono omaggio che darà l’opportunità entro l’1.00 di notte, di poter godere di una consumazione omaggio food & beverage nei locali e pub convenzionati che hanno aderito alla campagna. I buoni ticket per la consumazione saranno emessi entro le ore 24.00 e dovranno essere utilizzati entro l’1.00. In orari successivi, non avranno più validità.

Si ha diritto a 1 consumazione, se si barattano: 1 batteria dell’auto scarica, oppure 20 pile stilo esauste, o Raee di dimensioni non superiori ai 24 cm in queste modalità: 5 carte di credito scadute tagliate, 3 cuffie audio, 5 lampadine, 1 telefonino vecchio; oppure 1 telecomando.

Saranno accettati anche 15 imballaggi misti di rifiuti tra metalli (contenitori in alluminio tipo scatolette tonno, pomodori pelati, concentrato, lattine), vetro (bottiglie e vasetti), imballaggi di cartone per alimenti (brik latte, panna o besciamella, succo di frutta,) imballaggi di plastica (bottiglie, contenitori).

