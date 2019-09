Riposto, oltre 1 milione di euro per il restauro dell'Istituto Nautico

Lo storico Istituto Nautico “Luigi Rizzo” di Riposto la cui istituzione risale al 1820, potrebbe presto tornare al suo antico splendore strutturale. Lo ha confermato oggi il sindaco della Città Metropolitana, Salvo Pogliese in visita ufficiale, accolto dal sindaco Enzo Caragliano e dagli assessori Rosario Caltabiano, Vanessa Lampuri e Nella Casabella. Pogliese assieme alle autorità si è poi recato in visita alla struttura scolastica, incontrando la dirigente Maria Catena Trovato.

Il primo cittadino catanese ha confermato la massima priorità (al primo posto della lista degli interventi nell’area provinciale) e la previsione di un finanziamento di oltre 1 milione di euro per il restauro dello storico istituto Nautico “Luigi Rizzo” di Riposto: “C’è un impegno che verrà certamente concretizzato per dare una mano fattiva per i lavori di ristrutturazione di cui questo istituto ha profondamente bisogno; l’impegno di spesa è di oltre 1 milione di euro, somma che finalmente potremo stanziare poiché in questi ultimi 3 anni la Città Metropolitana di Catania non ha potuto predisporre il bilancio e quindi non si poteva immaginare nessun tipo di spesa, nemmeno per la manutenzione straordinaria. Finalmente adesso, invece, possiamo operare grazie anche a quell’accordo che la Regione ha siglato con lo Stato centrale. Abbiamo individuato delle priorità e il Nautico di Riposto rappresenta la priorità numero 1 per problemi oggettivi che erano stati esternati dalla dirigente scolastica, dall’amministrazione comunale e dal sindaco Caragliano in primis. Relativamente ai tempi c’è un passaggio ineludibile, ovvero l’approvazione, da parte della Regione, della lista degli interventi manutentivi delle scuole – tra cui Riposto al primo posto -; una volta formalizzata la lista, si farà la gara, verosimilmente entro un mese e avviare le procedure con tempi procedurali che saranno stringenti”.

Il sindaco Enzo Caragliano ha commentato: “La visita del sindaco della Città Metropolitana Pogliese, si è rivelata utile e proficua; egli si è impegnato per questo importante finanziamento che consentirà all’istituto Nautico di riprendersi quel decoro che merita, per il ruolo che in tutti questi decenni ha rivestito in termini di formazione di ufficiali oggi presenti in tutte le marinerie d’Italia e del mondo”.

Per l’assessore ai Lavori pubblici, Rosario Caltabiano:“Senza dubbio questi interventi di restauro sono fondamentali e fanno parte di quell’ambizioso programma di lavori pubblici che abbiamo avviato con l’amministrazione Caragliano e fra questi il Nautico, nostra indiscussa eccellenza. Ringrazio il sindaco Pogliese per il suo personale impegno e per l’interesse mostrato per questa importante istituzione scolastica”.

