Turismo, anche Catania ed Enna da domani alla Bit di Milano

Ci saranno anche Catania ed Enna alla Bit di Milano. In conferenza stampa domani, 10 febbraio, alle 15 nel padiglione 3 della Bit di Fieramilanocity, il sindaco Salvo Pogliese illustrerà come la città si confermi la principale meta turistica del Sud, grazie a iniziative come gli incentivi per gli eventi destagionalizzati e gli strumenti con cui l’amministrazione per la prima volta in Italia promuove e sostiene il turismo congressuale, scolastico e quello di gruppo. Spazio anche a Zafferana Etnea con l'Ottobrata Zafferanese.

Da Piazza Armerina verrà annunciata, a partire dal 1° aprile, l’apertura notturna della Villa Romana del Casale, straordinario sito Unesco, e anche le date della 65esima edizione del Palio dei Normanni, la più grande manifestazione di rievocazione storica in costume del meridione d’Italia.

