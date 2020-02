Palestre, McFit investe a Catania e apre il suo 35esimo centro

La catena di centri fitness McFit investe a Catania e apre il suo 35esimo centro, in apertura dal prossimo 28 febbraio in corso Italia 91/95. Un’opera di grande recupero industriale, con un investimento di 2 milioni di euro, destinati al territorio etneo, per la sua capacità di sviluppo e crescita economica

Un’imponente lavoro di trasformazione e conservazione della struttura, risalente al 1939, realizzata dall’architetto Lanzerotti, e che originariamente era una fabbrica di pneumatici e poi in seguito di guarnizioni di acciaio.

“Abbiamo scelto di aprire a Catania il nostro primo club fitness – commenta Luca Torresan, Marketing and Communication Manager, McFIT – perché crediamo nella potenzialità del territorio e vogliamo dare la possibilità ai catanesi di poter conoscere la nostra struttura, caratterizzata da un design innovativo e attrezzature all’avanguardia. Ma non ci fermeremo qui, sicuramente apriremo altri centri, sia qui che in altre parti della Sicilia, nell’ottica della nostra filosofia che vuole diffondere la pratica sportiva in Italia e in Europa”.

Un nuovo modello di sviluppo che permetterà di assumere tanti giovani, creando un indotto di circa 50 persone. Grazie all’investimento di recupero dell’azienda tedesca, sono stati realizzati spazi più ampi, dal layout avanguardista, creando un’atmosfera coinvolgente e di ispirazione esotica, il tutto rigorosamente green, nel totale rispetto dell’ambiente.

