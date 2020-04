"Buono famiglia" a Catania, sul sito del Comune la modulistica

È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Catania l’avviso con la relativa modulistica per il cosiddetto "Buono Famiglia", rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Catania con particolari fragilità sociali ed economiche.

Sul sito è presente tutta la modulistica per cui le persone in condizioni di disagio abitativo e in possesso di specifici requisiti possono presentare la domanda per l’accesso alla misura per la durata di quattro mesi.

La domanda, pena la decadenza, deve essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune e presentato online entro sette giorni dall’1 aprile 2020 tramite mail all’indirizzo: buonofamiglia@comune.catania.it. Va inoltrata anche la copia valida di un documento di riconoscimento e Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria.

© Riproduzione riservata