"Catania aiuta Catania", Diletta Leotta e Maxi Lopez sostengono l'iniziativa contro il coronavirus

Anche Diletta Leotta e Maxi Lopez sostengono "Catania aiuta Catania", l'iniziativa di solidarietà lanciata dal sindaco Salvo Pogliese e dal Comune di Catania per sostenere le famiglie in difficoltà economica per l'emergenza coronavirus.

In due giorni sono stati raccolti già 60mila euro grazie alla generosità di 1000 donatori che hanno versato il loro contributo attraverso la piattaforma di crowfounding: gofundme.com/f/catania-aiuta-catania

Da oggi è possibile sostenere la campagna #Catania aiuta Catania anche con un bonifico bancario. L'Iban è IT43D0200816917000105890235, la causale: Catania salva Catania (facoltativo aggiungere cognome e nome o denominazione donatore), intestato a Comune di Catania.

"Oggi ho deciso di aderire ad una raccolta a cui tengo molto promossa dal mio Comune per aiutare quelle persone che in un momento difficile non riescono a raccogliere i soldi per fare la spesa - ha detto Diletta Leotta in un video pubblicato sul suo profilo Instagram -. Io ho deciso di metterci il cuore e sono convinta che tutti quanti insieme ce la faremo".

