Buoni spesa per il coronavirus, il Comune di Catania pubblica l'avviso

Aiuti alimentari nei confronti della famiglie più colpite dall'emergenza coronavirus anche da parte del Comune di Catania. L'amministrazione comunale ha pubblicato sul proprio sito internet (www.comune.catania.it) l’avviso per accedere alla solidarietà alimentare.

Negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, sarà possibile fare acquisti con una card che avrà una disponibilità di 400 euro: 300 per generi alimentari e 100 per prodotti di prima necessità. I fondi disponibili sono quelli assegnati al Comune di Catania da provvedimenti della Protezione Civile nazionale e dalla Regione Siciliana.

La card avrà La domanda/dichiarazione, pena la decadenza, deve essere redatta sul modello online, al link www.buonospesa-catania.it, anche accessibile dal sito istituzionale del Comune di Catania (www.comune.catania.it), entro e non oltre mezzogiorno del 10 aprile.

Verrà tenuta in considerazione soltanto una domanda per nucleo familiare e in questo caso si considererà la prima domanda recepita in ordine cronologico. Le modalità di consegna della card verranno comunicate successivamente.

© Riproduzione riservata