Asp di Catania, bandito concorso per 21 assunzioni a tempo indeterminato

Messi a bando dall’Asp di Catania 21 posti a tempo indeterminato con concorsi pubblici per titoli ed esami: 15 per collaboratore tecnico professionale Informatico e sei per collaboratore tecnico professionale - Uoc Tecnico.

Sale così a 158 il numero di posti messi a concorso per vari profili del comparto e della dirigenza dall’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo etneo.

I vertici aziendali dell’Asp, in una nota, esprimono "gratitudine per il lavoro svolto dal direttore dell’Uoc Risorse umane, Santo Messina, e dai suoi collaboratori". "Grazie all’assidua presenza e alla continuità da loro assicurata -

prosegue la nota - è stato possibile non soltanto assumere, in emergenza, le risorse professionali necessarie per fronteggiare la pandemia, ma anche proseguire, con ordine, nella programmazione del reclutamento del personale, definita con gli atti organizzativi aziendali e in armonia con le indicazioni e le linee guida dell’Assessorato regionale alla Salute, guidato da Ruggero Razza".

Rimangono intanto aperti i termini per la presentazione delle candidature relative all’avviso per la formazione di elenchi a fine di reclutamento personale sanitario per eventuali assegnazioni di incarico libero professionali connessi all’emergenza Covid-19 per infermieri e medici specialisti.

