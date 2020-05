Catania, a settembre la nuova apertura della 24ore Business School

Catania si potenzia come centro di alta formazione, grazie a 24ORE Business School, che punta sulla Sicilia e apre una nuova sede nel Sud Italia, che si andrà ad affiancare a quelle “storiche” di Milano e Roma. I master partiranno da settembre 2020, con un calendario pensato per coinvolgere anche le imprese e le istituzioni locali, con il virtuoso obiettivo di valorizzare i cervelli, troppo spesso “in fuga”, che vivono nell’Isola e nel meridione d’Italia.

La sede di Catania rappresenterà per tutti i siciliani un centro di formazione manageriale d’eccellenza con un'offerta ricca, pensata per rispondere alle esigenze del territorio, con una metodologia efficace e consolidata. Una straordinaria opportunità di didattica, fortemente operativa, pragmatica e interattiva, indirizzata in primis ai neolaureati, ma anche a professionisti e manager del territorio.

La nuova sede della Business School, nasce all’interno dell’hub di cooperazione internazionale per la tecnologia e l'istruzione siciliano, Free Mind Foundry, ad Acireale (CT), in via Sclafani 40/b. Una inedita e stimolante realtà, un ambiente giovane e dinamico con un concept-design creativo e moderno, che valorizza la sicilianità in chiave cosmopolita.

Dichiara Maurizio Santacroce, CEO di 24Ore Business School: "L'apertura della sede di Catania avviene in un momento in cui il valore della prossimità territoriale è più forte che mai. Questa apertura è un elemento molto importante del nostro piano di sviluppo perché ci consente di raggiungere i nostri clienti proprio dove è forte la domanda di formazione di qualità e dove è alto il potenziale di sviluppo del territorio."

Sono 7 i master in partenza nel 2020. Due Master per neolaureati, con frequenza in aula tutti i giorni per 5 mesi e 4 mesi di stage: Master Marketing e Comunicazione Digitale; Master Gestione Strategia D’Impresa. Grazie a 24ORE Business School e agli stage, che saranno garantiti da grandi aziende siciliane, ma anche nazionali, un universo di occasioni è pronto ad aprirsi per tutti i futuri laureati, animati da grande ambizione e con lo sguardo costantemente rivolto al mondo internazionale del lavoro. Altissimo è, infatti, il tasso di conferma da parte delle aziende a completamento dei master, pari al 95%.

Oltre ai Master full-time per neolaureati saranno disponibili un master di una settimana con certificazione su Google Ads e 4 Master part-time (con frequenza per due giorni a settimana), per acquisire o arricchire le competenze e le specializzazioni più richieste dal mondo del lavoro, con una didattica integrata da testimonianze e case study di manager e imprenditori: Master Economics D’Impresa; Master Sales & Digital Marketing nel Turismo; Master Digital Marketing; Master eCommerce. L’offerta formativa prevede il coinvolgimento dello stesso corpo docente e la medesima qualità delle sedi di Milano e Roma, con la partecipazione di senior manager, professionisti, esperti e consulenti aziendali, provenienti da primarie realtà, insieme a giornalisti italiani e internazionali. Tutte le lezioni in aula si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza previste dai protocolli post Covid 19, con ampi spazi, compatibili con le regole di distanziamento.

Con oltre 20 anni di esperienza, 24ORE Business School, fiore all’occhiello dell’education, è divenuta una guida imprescindibile per migliaia di percorsi professionali di successo, orientati ai bisogni di mercato e all’innovazione. Una perfetta fusione tra didattica ed esperienza concreta sul campo, che certifica la formazione di professionisti altamente qualificati.

© Riproduzione riservata