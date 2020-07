Ponte sullo Stretto, a Catania politici e ordini professionali a confronto

Il Ponte sullo Stretto al centro di un incontro tra politici, amministratori, docenti universitari, professionisti ed esperti del settore nella sede dell’Università eCampus di Catania.

Il convegno, sul tema 'Il Ponte di Messina rilancio necessario per il decollo del Sud’, è stato frutto della sinergia organizzativa di Università eCampus, Confindustria Catania, Ordine degli ingegneri di Catania, Fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Catania, Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, Federazione degli Ordini degli ingegneri della Calabria, Archimed, Ordine degli architetti di Catania, Fondazione dell’Ordine degli architetti di Catania e Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Catania.

Ai lavori hanno partecipato: il sindaco di Catania Salvo Pogliese, Salvo Andò, ex ministro della Difesa e attualmente presidente di Odimed, l’Osservatorio per i diritti umani nel Mediterraneo, Francesco Attaguile, ex sindaco di Catania e a lungo rappresentante della Sicilia nell’Unione Europea, Luigi Bosco, ingegnere strutturista, ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Catania e della Regione Siciliana, Giovanni Mollica, ingegnere esperto di trasporti, Antonio Pogliese, dottore commercialista e presidente del Centro di documentazione, ricerca e studi sulla cultura dei rischi, Enzo Siviero, ingegnere e archistar di fama internazionale, rettore dell’Università eCampus.

