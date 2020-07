Riccardo Ballotta alla guida della Uilca di Catania

Nel corso di un incontro con i dirigenti sindacali Uilca della provincia di Catania, è stata ufficializzata la nomina di Riccardo Ballotta come nuovo responsabile provinciale.

Ballotta, uomo di grande esperienza e professionalità, curerà la riorganizzazione e il rilancio della struttura catanese. Dipendente Unicredit, dirigente sindacale da oltre vent’anni, da sempre vicino ai lavoratori, ha ricoperto all’interno dell’organizzazione molteplici ruoli. Attualmente è Segretario regionale, coordinatore territoriale Unicredit e componente dell’Esecutivo Nazionale Uilca.

Enza Meli, segretaria generale Uil Catania, dichiara “Accogliamo con grande piacere la notizia della nuova nomina all’interno della Uilca di Catania. La confederazione Uil, da sempre al fianco delle categorie, continuerà ad esserne punto di riferimento. In un momento di grande difficoltà economica che il nostro Paese tutto e la nostra provincia stanno affrontando, il sindacato è fortemente impegnato nella tutela dei posti di lavoro nel difficilissimo periodo post covid.”

“Il mio impegno principale sarà quello di costruire una squadra vincente, valorizzando al massimo le eccellenze già presenti tra i dirigenti etnei. Il mio obiettivo primario resta quello di una forte crescita organizzativa con il coinvolgimento di nuovi dirigenti sindacali, dando ampio spazio ai giovani. Lavoreremo in sinergia con la segreteria regionale, i coordinamenti aziendali, al fine di supportare nel migliore dei modi i nostri colleghi. Insieme alla Uil di Catania con la sua segretaria Enza Meli, e con tutti i servizi che la confederazione offre ai suoi iscritti, come caf e patronato, daremo ai dipendenti del credito, esattorie e assicurazioni la più ampia disponibilità per presenziare alle loro richieste.” Ha dichiarato Ballotta a margine della sua nomina.

