Ramacca, aggiudicati i lavori per il restyling del campo sportivo

Aggiudicati i lavori per l'ammodernamento del campo sportivo di Ramacca, nel Calatino. Oltre un milione di euro dall'assessorato al Turismo verranno investiti per l'impianto. Lo fa sapere l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: "Gli Urega siciliani sono finalmente degli enti che sbloccano la spesa pubblica e diventano parte virtuosa del sistema dei Lavori pubblici in Sicilia. Vogliamo sottolinearlo in occasione dell'aggiudicazione di una nuova, importante, opera aggiudicata dagli uffici di Catania".

L'intervento è stato appaltato a un'impresa di Enna. "Con questa gara arriviamo a 80 procedure nel complesso aggiudicate dagli Urega nel 2020 - conclude -, eguagliando già i numeri del 2019 malgrado le difficoltà che hanno caratterizzato l'anno in corso".

