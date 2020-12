Catania, transazione Comune-Regione: 3 milioni all'azienda del trasporto pubblico

La giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese ha aderito alla proposta transattiva formulata dal Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, che prevede, a fronte della corresponsione a favore della Azienda Metropolitana Trasporti Catania e per essa al Comune il pagamento della somma di tre milioni di euro.

La somma verrà erogata in due tranche: la prima di 900.000 euro a valere sul bilancio 2020 della Regione; la seconda di 2.100.000 euro a valere sulle disponibilità per l’anno 2021 per la definizione bonaria di tutte le pendenze per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. "Un risultato eccezionale" ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese, "una boccata d’ossigeno che chiude i contenziosi pregressi, un fatto di cui va dato merito all’assessore Marco Falcone per la sensibilità mostrata, aiuterà il lavoro di riordino e razionalizzazione delle aziende partecipate di cui l’Amt è perno centrale, per dare una prospettiva serena ai lavoratori e alla vista stessa delle aziende dopo i difficili momenti degli anni scorsi".

