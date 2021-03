Ryanair annuncia un nuovo volo Catania-Sofia dall'1 luglio

Ryanair annuncia una nuova rotta che collegherà Catania a Sofia a partire dall'1 luglio 2021. Con due frequenze settimanali, entra a far parte della nuova programmazione estiva 2021 della compagnia aerea in Italia.

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe scontate, per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 21 marzo solo sul sito Ryanair.com .

“Siamo lieti di annunciare l’introduzione di una nuova rotta che, a partire dal 1° luglio 2021, collegherà Catania a Sofia, come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano - ha dichiarato Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing and International Comms di Ryanair - Poichè le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, i clienti possono ora prenotare una meritata vacanza sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare il loro viaggio, possono farlo fino a due volte senza alcun supplemento per il cambio data fino alla fine di ottobre 2021".

