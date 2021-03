Catania, nuovo volo dal 4 giugno verso Milano-Linate con Volotea

La compagnia aerea low-cost Volotea ha annunciato l’avvio di un nuovo volo verso Milano Linate dal prossimo 4 giugno, con frequenza giornaliera da Catania.

"Siamo davvero emozionati - ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - questa nuova rotta per Milano Linate, che arricchisce il portfolio di destinazioni raggiungibili a bordo dei nostri aeromobili dall’aeroporto di Catania. Scendiamo in pista presso lo scalo di Fontanarossa con un’offerta di oltre 550.000 posti (+44% rispetto al 2019) in vendita, sicuri di rendere più agevoli gli spostamenti dei passeggeri siciliani verso alcune tra le più belle destinazioni estive. Allo stesso tempo - ha aggiunto - ci auguriamo di poter supportare il turismo incoming verso Catania e tutta la Sicilia, sostenendo così il tessuto economico locale, duramente colpito dalla recente pandemia Covid-19. Il nuovo volo per Milano Linate, oltre a consolidare i nostri investimenti presso lo scalo di Catania, manifesta la nostra volontà di continuare a investire in Italia, sostenendo così l’intero comparto turistico nazionale".

Da Catania sono disponibili 11 collegamenti Volotea, 10 domestici (Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Venezia, Verona, Milano Linate e Olbia - queste ultime due novità 2021) ed uno internazionale (Tolosa). ANSA

