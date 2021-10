Aeroporto di Catania, lavori in area movimento: possibili disagi agli imbarchi

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, dal 18 ottobre potrebbero verificarsi dei disagi agli imbarchi per via di alcuni lavori in via di realizzazione nell’area di rullaggio. Si tratta di opere di riqualificazione della Taxiway che riguardano il rifacimento del sedime, necessario per migliorare gli standard di sicurezza nelle operazioni di rullaggio degli aeromobili, e che dovrebbero concludersi il prossimo 5 dicembre.

Rimodulare i "finger"

I lavori, indispensabili, hanno comportato la necessità di rimodulare i “finger”, ridotti a due, provocando alcuni rallentamenti nelle operazioni di imbarco. Le opere, parte del piano di sviluppo dell’aeroporto di Catania serviranno anche a velocizzare i movimenti degli aeromobili.

