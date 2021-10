Campagne allagate in Sicilia, dagli ortaggi alle olive danni enormi per l'agricoltura

Nella piana di Catania ieri in due ore e sono caduti oltre 300 millimetri di acqua. Il calcolo è fornito dalla Coldiretti Sicilia.

Irraggiungibili le aziende agricole, letteralmente sommerse dalla pioggia che ha coperto soprattutto gli ortaggi. Bloccata la raccolta delle olive e c'è preoccupazione per la semina in quanto i terreni, soprattutto nella Sicilia orientale, sono completamente allagati. Agrumi sradicati dalla furia dell’acqua, muri crollati, recinzioni divelte.

La condizione delle strade rende pericoloso e difficoltoso il trasporto dei prodotti. «Violenti temporali e tempeste di vento si abbattono su un Paese come l’Italia in cui si contano fino ad ora nel 2021 ben sei nubifragi al giorno che a causa della cementificazione e dall’abbandono mettono in pericolo i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che hanno parte del proprio territorio a rischio frane e/o alluvioni con i terreni che non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando allagamenti e smottamenti», conclude Coldiretti Sicilia.

