Concorso per medici: da coprire 31 posti negli ospedali di Caltagirone e Militello

Sono stati aperti dall’Asp di Catania i termini per la partecipazione al concorso per 31 posti di dirigente medico negli ospedali di Caltagirone e del Calatino. Le istanze per partecipare al bando per titoli ed esami dovranno essere presentate entro il prossimo 15 novembre.

Sono messi a concorso: 18 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza (Mcau), due di Pneumologia, uno per Endocrinologia a Caltagirone; e 10 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza a Militello. La procedura di partecipazione al concorso è interamente informatizzata.

«Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti con le comunità, alla presenza del presidente Musumeci, dell’assessore Razza e della VI commissione Sanità presieduta da La Rocca Ruvolo - dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza - e con questo atto, esclusivamente dedicato agli Ospedali del Calatino, puntiamo a colmare gravissime carenze di personale. Non può passare inosservato l’altissimo numero di medici che stiamo cercando per entrambi i pronto soccorso, che complessivamente è di 28 unità. Lavoriamo per dare risposte organiche e di sistema».

«È la prima volta - spiega il direttore sanitario, Antonino Rapisarda - che viene intrapreso un percorso di questo tipo, grazie alla piena sinergia con le istituzioni regionali e con i sindacati. È all’esame degli Uffici la possibilità di poterla replicare anche per altri Presidi delle aree interne della provincia. Il nostro obiettivo oltre a garantire la piena occupazione della dotazione organica è di dare respiro ai reparti in maggiore difficoltà e di garantire la stabilità dei servizi in aree dove sono più evidenti le criticità di reclutamento».

