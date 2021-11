Catania, bando per 65 posti da dirigente medico all'ospedale Garibaldi

L’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (Arnas) Garibaldi di Catania ha indetto numerosi concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 65 posti dirigente medico in differenti specialità. Lo ha disposto in seguito all’approvazione definitiva della dotazione organica, avvenuta con decreto assessoriale n. 992/2021 il 30 settembre scorso, e sulla previsione della recente Legge di Stabilità.

In particolare sono stati banditi 11 posti di Cardiologia, di cui uno in Cardiologia Pediatrica; cinque di Chirurgia Generale; tre di Chirurgia Toracica; due di Ematologia, quattro di Malattie dell’apparato respiratorio; due di Medicina Nucleare; tre di Medicina Trasfusionale. Sono stati inoltre banditi due posti di Neurochirurgia; otto di Ortopedia e Traumatologia, uno di Otorinolaringoiatria; sei di Pediatria; nove di Radiodiagnostica, di cui due per la Radiologia Interventistica; uno di Urologia; due di Anatomia Patologica; uno di Dermatologia; cinque di Endocrinologia, di cui uno per la Diabetologia Pediatrica.

«Siamo orgogliosi di essere stata la prima Azienda ospedaliera in Sicilia ad aver ricevuto l’approvazione della dotazione organica. Adesso - ha detto il direttore generale dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola - occorre rimboccarsi le maniche e dotare il Garibaldi di quelle professionalità che lo renderanno ancora più competitivo ed appetibile con un’offerta in grado di rispondere efficacemente alla domanda di salute del territorio. Ovviamente, se tutto ciò è possibile, un ringraziamento va fatto all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il quale non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno». Intanto, stamattina il manager e direttore amministrativo Giovanni Annino hanno voluto salutare i 20 assistenti amministrativi appena assunti e che da martedì scorso hanno già cominciato la loro attività nei vari uffici dell’azienda. «Sono sicuro - ha detto loro De Nicola - che svolgerete il vostro compito con spirito di appartenenza, con professionalità e abnegazione. Entrate a far parte di una delle migliori aziende ospedaliere dell’Isola e, sono certo, contribuirete a migliorarla».

