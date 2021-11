Negozi danneggiati dal maltempo in Sicilia, prestiti dalla Confesercenti

La Confesercenti in aiuto delle imprese colpite dall’ondata di maltempo che ha coinvolto la Sicilia e Catania in particolare. I gruppi dirigenti provinciale e regionale stanno monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni degli imprenditori sul territorio.

«Per sostenere un graduale e rapido ritorno alla normalità - si legge in una nota - Confesercenti mette a disposizione, attraverso le sue strutture nazionali e le partnership con il sistema bancario, un finanziamento solidale per tutti gli imprenditori che hanno visto la propria attività compromessa dal maltempo. Si tratta di un prestito, fino a 50.000 euro a impresa, che non prevede oneri per il richiedente: sarà infatti il Confidi Commerfin a farsi carico degli interessi del finanziamento. Dettagli e modalità per ottenere il finanziamento sono reperibili presso le sedi Confesercenti».

