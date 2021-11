Minibond di Unicredit alle aziende siciliane: 2,7 milioni al gruppo Leone di Catania

Unicredit ha sottoscritto tre prestiti obbligazionari per complessivi 2,7 milioni di euro emessi dal Gruppo Leone di Catania, che da cinquant'anni opera nel settore agroalimentare con una strategia basata sulla diversificazione delle attività. L’operazione rientra nel «Bond Food Mezzogiorno», il primo programma di emissione di minibond lanciato da UniCredit per finanziare i piani di sviluppo di medio-lungo termine legati alla crescita sostenibile ed internazionale delle imprese del Sud appartenenti al settore agroalimentare.

«La sostenibilità - ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business». «Negli anni- afferma il Presidente e Fondatore del Gruppo Antonino Leone - sono riuscito a trasmettere ai miei figli e a tutti i miei collaboratori la passione per il nostro lavoro e per il ruolo sociale che ricopriamo, per la nostra terra e per l'ambiente, verso il quale da sempre operiamo con particolare rispetto».

