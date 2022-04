Catania, tredici lavoratori assunti al Consorzio di bonifica

La Flai Cgil di Catania esprime «soddisfazione per l’assunzione di 13 nuovi lavoratori al Consorzio di bonifica di Catania grazie all’applicazione dell’articolo 60 della legge regionale in vigore dallo scorso anno». «Il turn over - commenta il segretario del sindacato, Pino Mandrà - si è finalmente sbloccato dopo tante proteste dei lavoratori del Consorzio che in Sicilia sono circa 400. La nostra richiesta, finalmente accolta, era che venisse applicato l'articolo 60 che permette l’attivazione del turnover al 50% dei dipendenti. Gli stagionali a Catania sono 140, i 15nisti sono 85, il resto sono i cosiddetti 78nisti. La Flai di Catania - chiosa Mandrà - chiede alla Regione di investire le risorse necessarie per stabilizzare tutti i lavoratori 151nisti».

