Bancari, Ballotta riconfermato segretario della Uilca di Catania

Riccardo Ballotta è stato confermato responsabile della Uilca Catania, l’organizzazione per Credito e Assicurazioni della Uil. Il congresso, nella sala «Mico Geraci» di via Sangiuliano, a Catania, s'è tenuto alla presenza del segretario regionale Uilca Giuseppe Gargano e della segretaria della Uil etnea, Enza Meli, che nel suo intervento ha denunciato la continua riduzione di sportelli nel sistema bancario provinciale.

«La presenza fisica degli istituti di credito nel territorio - ha commentato Enza Meli - è necessaria, anche per la sua funzione sociale. Dobbiamo dire con chiarezza che le barriere informatiche all’accesso ai servizi costituiscono un attentato ai diritti essenziali di cittadinanza».

Ballotta nella sua relazione ha ricordato i dati della «desertificazione bancaria» in corso nel Catanese: «Negli ultimi quattro anni - ha affermato - ben 58 sportelli, circa il 20 per cento sul totale, sono stati chiusi». Anche questo, per l'esponente sindacale, è il segnale di un arretramento economico sempre più vistoso: «Le aziende non nascono, né tantomeno investono in Sicilia, dove non esiste una spiccata mentalità imprenditoriale e la politica è totalmente disinteressata all’incentivazione degli investimenti privati».

