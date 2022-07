Comune di Misterbianco, si cercano 10 istruttori direttivi: il bando e come partecipare

Dieci nuove assunzioni al Comune di Misterbianco, in provincia di Catania. Si cercano Istruttori direttivi da impiegare con contratto a tempo indeterminato. Il bando è rivolto a laureati e le domande di ammissione per i tre bandi devono essere presentate entro il 25 luglio 2022.

Le figure cercate

Si cercano 2 Istruttori Direttivo Contabile. Si deve possedere il diploma di Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equipollenti; 3 Istruttori Direttivo Amministrativo con diploma di Laurea in Economia e Commercio, Scienze Politiche o Giurisprudenza o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equipollenti; 5 Istruttori Direttivo Tecnico con diploma di Laurea in Ingegneria, Architettura o Urbanistica o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equipollenti.

I requisiti

I candidati ai concorsi per le assunzioni del Comune di Misterbianco devono inoltre possedere: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE o cittadinanza extra UE purché in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dai bandi e dalla Legge; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e godimenti dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale; età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo; conoscenza della lingua inglese; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012; non essere sottoposti a misura restrittiva della libertà personale; non avere procedimenti penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego; non essere stati interdetto o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

essere fisicamente idonei all’espletamento delle mansioni specifiche del profilo e della categoria relative al posto oggetto della selezione.

Le prove

I candidati dovranno sostenere una prova scritta e una orale.

Come presentare le domande

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere redatte unicamente attraverso procedura telematica collegandosi a questa pagina entro il 25 luglio 2022. Per accedere alla procedura online, è necessario aver pagato la tassa di concorso di 10,33 € e possedere delle credenziali per l’accesso SPID.

