Trasporti, Volotea presenta i nuovi collegamenti Catania-Firenze

Dal 6 aprile 2023 la compagnia aerea low-cost Volotea collegherà Catania e Firenze, dove è stata annunciata oggi l’apertura di una nuova base italiana del vettore. Lo rende noto la stessa compagnia aerea. Il collegamento, che avrà fino a 5 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) nei periodi di maggiore traffico, prevede un’offerta complessiva di circa 56.500 posti, pari a 362 voli.

Il nuovo volo per la Toscana si affiancherà ai classici collegamenti Volotea in partenza dal Fontanarossa per un totale di otto 8 destinazioni collegate, sei in Italia e due all’estero. «La nuova rotta - sottolinea una nota di Volotea - accorcia le distanze tra la città siciliana e quella toscana proponendo un nuovo volo domestico a tutti i passeggeri catanesi e consolidando l’impegno del vettore a livello locale».

© Riproduzione riservata