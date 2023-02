Ikea cerca personale per la sede di Catania: i profili e i requisiti

La multinazionale svedese Ikea cerca figure professionali per la sede di Catania. Si tratta di addetti alla ristorazione e alla logistica, per i quali è previsto un contratto part - time.

Addetto alla ristorazione, di cosa si occupa

La figura richiesta dovrà lavorare all’interno di differenti aree della ristorazione (bar caffetteria, ristorante e mensa interna, Bistrot street-food e Bottega Svedese); applicare la strategia commerciale e suggerendo soluzioni a problemi riscontrati dai feedback dei clienti; tenere pulita e in ordine l’area di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Addetto alla ristorazione, i requisiti

I candidati dovranno avere: una esperienza di lavoro (anche breve) nel settore della ristorazione; preferibilmente un titolo di studio affine al mondo della ristorazione; forte passione per il mondo della ristorazione; ottime capacità di lavorare in un ambiente dinamico e veloce.

Addetto alla logistica, di cosa si occupa

Tra i compiti dell'addetto alla logistica c'è quello di: verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti e, insieme ai colleghi del team commerciale, intervenire per limitare l’impatto di eventuali indisponibilità sui clienti; ottimizzare l’efficienza del flusso merci verificando che le previsioni operative del negozio siano in linea con i parametri d’ordine e le capacità dei posti vendita disponibili; ottimizzare la parte di self-service, in modo da portare la customer experience a un livello sempre migliore; preparare gli ordini che arrivano dal sito www.ikea.it, in modo da renderli disponibili ai visitatori che vengono in negozio per il ritiro; preparare bancali, organizzare la merce.

Addetto alla logistica, i requisiti

I candidati dovranno avere: esperienza pregressa, anche minima, in realtà di magazzino, retail o simili; forte interesse per il mondo della logistica, della gestione dei flussi e dell’organizzazione del magazzino; attitudine al lavoro di squadra.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario collegarsi alla sezione "Lavora con Noi" del sito web di Ikea e compilare il form online.

© Riproduzione riservata