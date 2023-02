Emirates recluta personale in Sicilia: selezioni a Palermo e Catania, come partecipare

La compagnia aerea Emirates è alla ricerca di nuovo personale di bordo e il reclutamento avverrà anche in Sicilia. Si tratta di una due giorni in programma nel mese di marzo.

Emirates, la selezione

Le selezioni avverranno l’8 marzo 2023, a Palermo all’Hotel NH (Foro Italico Umberto I, 22/B) a partire dalle 9. Il 21 marzo, invece, saranno a Catania, all’Hotel NH (Piazza Trento, 13) sempre a partire dalle 9.

Emirates, come partecipare alle selezioni

Chi vuol partecipare alla selezione dovrà indossare un particolare abbigliamento. Alle donne sono richiesti: capelli raccolti, un make up viso completo, abbigliamento di tipo business e tacchi alti. Agli uomini, invece, si richiedono: capelli in ordine, viso rasato, abbigliamento di tipo business e calzature formali.

Emirates, i requisiti

Sia gli uomini che le donne dovranno avere un inglese fluente scritto e parlato (ulteriori lingue sono un vantaggio), avere una personalità brillante e propensione al lavoro di squadra. Per quanto riguarda i requisiti fisici l'altezza richiesta è di almeno 160 cm e di essere in grado di raggiungere i 212 cm di altezza. Sono richiesti anche almeno 1 anno di esperienza nell’ospitalità o nel servizio clienti, un minimo di istruzione di scuola superiore. Inoltre il candidato non deve avere nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l’uniforme dell’equipaggio di cabina Emirates.

Emirates, i benefit

Tutti i membri dell’equipaggio risiedono a Dubai e godono di alcuni benefit: stipendio esente da imposte, alloggio gratuito fornito dalla compagnia, trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative in loco.

