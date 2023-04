L'università di Catania assume personale tecnico-scientifico: come partecipare

L'università di Catania ha pubblicato un bando per la selezione, per titoli ed esami, di personale tecnico-scientifico, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per varie aree. Il titolo di studio richiesto è la laurea.

I profili richiesti

Due le figure cercate: una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di Catania. L'altra figura cercata è una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area dei sistemi informativi dell’Università degli studi di Catania. Il profilo richiesto per entrambi prevede il coordinamento delle attività/procedure descritte di seguito: project management applicato alla conduzione di progetti in ambito ICT; sistemi integrati di infrastrutture e servizi ICT a supporto delle attività di Ateneo; redazione di studi di fattibilità e di capitolati tecnici per progetti in ambito ICT; analisi, progettazione e implementazione di sistemi software complessi; ingegneria del software; progettazione, realizzazione, gestione di reti locali, reti metropolitane, reti geografiche, infrastrutture wireless, infrastrutture di comunicazione integrata; sicurezza informatica; soluzioni per la continuità dei servizi; servizi e tecnologie cloud.

I requisiti

Per l’ammissione occorre il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); sono altresì ammessi a partecipare i cittadini degli Stati membri della Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 2) età non inferiore agli anni 18. La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3 della legge 15.05.1997, n. 127 e ss.mm.ii. Non possono comunque essere ammessi a concorso coloro che abbiano superato il limite di età ordinamentale previsto per il collocamento a riposo d’ufficio (65 anni); 3) idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce; 4) diploma di laurea vecchio ordinamento (precedente al D.M. 509/1999) o laurea specialistica o laurea magistrale in ambito informatico/ingegneristico; sono escluse le lauree triennali. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero e che non siano già in possesso di un provvedimento che attribuisca al titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano (provvedimento di equipollenza/riconoscimento accademico ex art. 38, comma 3.2, d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), devono ottenere dal Dipartimento della Funzione Pubblica la dichiarazione di equivalenza al titolo richiesto dal bando e indicarne gli estremi nella domanda di partecipazione alla selezione - ovvero devono dichiarare di aver avviato la procedura di richiesta dell’equivalenza entro la data di scadenza del bando, secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (sito web di riferimento http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione. Non è consentita la presentazione della sola dichiarazione di valore. Saranno esclusi dalla selezione i candidati che, nella domanda di partecipazione alla selezione, non abbiano indicato gli estremi del provvedimento di equipollenza/riconoscimento accademico del titolo di studio conseguito all’estero o del provvedimento di equivalenza di detto titolo ovvero gli estremi della richiesta del medesimo; 5) abilitazione professionale relativa al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione. L'abilitazione professionale può essere sostituita da particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa attinente al profilo richiesto, di durata almeno triennale, presso Università o altri Enti pubblici o da titoli di studio post laurea attinenti al profilo richiesto; 6) godimento dei diritti civili e politici; 7) essere in posizione regolare rispetto agli obblighi militari (per i cittadini italiani nati fino all’anno 1985).

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, entro le ore 12 del prossimo 24 aprile, a pena di esclusione, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina https://concorsi.unict.it. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo (registrazione di protocollo) che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva relativa alla selezione.

