Deichmann cerca personale a Palermo e Catania: ecco dove e come candidarsi

Deichmann cerca personale in Sicilia. La catena di negozi di calzature è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la nostra isola, le selezioni sono per le sedi di Palermo e Catania.

I profili richiesti

Diversi i profili richiesti da Deichmann: allievi shop manager, assistenti shop manager e addetti alle vendite. L'allievo shop manager garantisce la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente; Gestione, motivazione e sviluppo del gruppo di lavoro; Garantisce il rispetto delle procedure, dei valori aziendali e delle norme di sicurezza. I contratti che saranno applicati saranno sia part time che full time. L'Assistant Store Manager, in assenza dello store manager, è responsabile di ciò che accade all'interno del punto vendita. Il suo compito è quello di supportare lo Store Manager nel coordinamento della squadra e di ottimizzare le procedure operative all'interno del punto vendita. Gli addetti alla vendita devono garantire tutte le attività all'interno del punto vendita, di interfacciarsi correttamente con i clienti e di organizzare al meglio l'esperienza d'acquisto di ogni consumatore.

I requisiti

I requisiti variano in base al ruolo scelto. I candidati ideali dovranno possedere: dinamismo e voglia di crescere professionalmente; buone capacità di relazione e doti comunicative; disponibilità a lavori su turni e nei giorni festivi. Costituisce requisito preferenziale il domicilio nel comune o comuni limitrofi.

Come inviare la domanda

Chi è interessato alla selezione, potrà presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. È possibile anche visualizzare tutte le posizioni aperte e inviare la candidatura spontanea.

