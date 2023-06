Autogrill cerca personale in tutta Italia, posizioni aperte anche in Sicilia: i profili richiesti

Autogrill cerca personale in tutta Italia, posizioni aperte anche in Sicilia. L’azienda che si occupa dei servizi di ristorazione lungo le autostrade italiane, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita.

Le figure richieste in tutta Italia

Sono diverse le opportunità professionali in tutta Italia: barista, addetto alla ristorazione, benzinaio, cassiere, junior manager assistan store. Per ogni figura, l'azienda prevedere requisiti differenti.

Le figure richieste in Sicilia e le sedi di lavoro

Autogrill in Sicilia cerca baristi per il punto vendita in autostrada di Calatabiano ovest oil, situato sulla A18 Messina-Catania al km 42+900 direzione Catania. Le attività previste sono: servizio al cliente, preparazione caffè/cappuccini, preparazione croissant, preparazione panini/pizze, preparazione antipasti/primi/secondi/frutta, allestimento vetrine snack e ristorante, gestione cassa, assortimento e allestimento area market, gestione sala, lavaggio, carico/scarico merce.

Barista, i requisiti

Tra i requisiti, l'azienda prevede: persone preferibilmente automunite (sede non raggiungibile con i mezzi) e residenti preferibilmente a poca distanza dal punto vendita; disponibili a lavorare su turni (incluso weekend, festivi e turno notturno); con preferibili esperienze nel settore ristorazione/bar; persone entusiaste e che vogliono fare esperienza all’interno di un’azienda strutturata con possibilità di sviluppo e formazione.

Come presentare la domanda

Per candidarsi, si dovrà accedere alla pagina lavoro del sito di Autogrill e compilare il form. Chi non dovesse trovare il profilo interessato, può inviare anche la candidatura spontanea.