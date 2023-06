Ferrovia Circumetnea di Catania: 6 concorsi per 28 posti, i profili richiesti

Ferrovia Circumetnea di Catania ha indetto sei concorsi per la copertura di complessivi 28 posti di lavoro. Si prevede la selezione di varie figure professionali per inserimenti a tempo indeterminato.

I profili cercati

I concorsi sono finalizzati a reclutare: un capo unità tecnica, unità organizzativa tecnica “Infrastrutture Civili”, parametro 205, area professionale seconda – area operativa manutenzione, impianti ed officine, Ccnl Autoferrotranvieri; 5 operatori qualificati, unità organizzativa tecnica “Infrastrutture Civili”, parametro 140, area professionale terza – area operativa manutenzione, impianti e officine, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 10 macchinisti, unità organizzativa tecnica “Trazione-Scorta”, parametro 153, area professionale terza – area operativa esercizio, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 5 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso. Altri 4 posti di capo operatore, unità organizzativa tecnica “Infrastrutture Civili”, parametro 188, area professionale seconda – area operativa manutenzione, impianti e officine, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 5 posti di capo treno, unità organizzativa tecnica “Trazione-Scorta”, parametro 140, Area Professionale terza, area operativa esercizio, Ccnl autoferrotranvieri, di cui 2 posti riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso; 3 posti operatore di manovra, unità organizzativa tecnica “Stazioni”, parametro 123, area professionale terza – area operativa esercizio, Ccnl. autoferrotranvieri, di cui 1 posto riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso.

I requisiti

Per partecipare ai concorsi Ferrovia Circumetnea di Catania è necessario possedere i requisiti generali: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altre categorie previste dai bandi; età non inferiore a 18 anni; godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; inesistenza di condanne penali, anche non definitive, di misure di sicurezza o prevenzione e/o di procedimenti penali pendenti, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o invalidi o, comunque, con mezzi fraudolenti; credenziali di autenticazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I requisiti specifici

Ciascun ruolo da ricoprire comporta anche il possesso di requisiti specifici, previsti nei rispettivi bandi.

Come presentare la domanda

Le domande per accedere ai concorsi Ferrovia Circumetnea di Catania, devono essere compilate esclusivamente sulla piattaforma telematica e presentate entro il 27 luglio 2023.