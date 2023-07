Enel cerca diplomati e laureati in Sicilia: da operai a ingegneri, tutti i profili richiesti

Enel cerca personale in Sicilia: si tratta di nuove figure di vari profili professionali, da operai a ingegneri, che verranno assunte nella Gigafactory Enel 3Sun di Catania. La Commissione europea ha approvato un piano italiano per l’ampliamento dello stabilimento catanese, stanziando 85,9 milioni di euro (fondi europei del Pnrr) per lo sviluppo dell’impianto. Si tratta di circa 650 posti di lavoro in Enel 3Sun che andranno ad incrementare l’organico già impiegato nella fabbrica per la produzione di pannelli fotovoltaici. Il reclutamento è rivolto a laureati e diplomati. Viene proposta la possibilità di lavoro su turni, a seguito di un periodo che rispetterà un orario giornaliero.

I profili cercati

In questo momento Enel cerca la figura di Supply & Warehouse Specialist, ovvero responsabile della logistica da assumere a tempo indeterminato nella Gigafactory di Catania. Tra i compiti: analisi critica e ottimizzazione dei processi aziendali in area Supply Chain (demand planning, collaborative forecasting, production planning, stock & distribution planning, material and transportation management); pianificazione della ricezione materie prime in accordo ai piani produzione, ai livelli di stock di magazzino, alla shelf life delle materie prime ed ai contratti quadro in essere con i fornitori; Mrp management & data analysis; supervisione dei flussi di warehouse management interni al sito gestiti da 3PL (con stakeholders interni); supervisione dei contratti di distribuzione Dpi ed equipment in sito; supervisione dei contratti di analisi e smaltimento rifiuti; conoscenza dei processi di gestione e sdoganamento.

I requisiti

Tra i requisiti, è richiesto come titolo di studio il diploma o la laurea in discipline scientifiche/economiche. Inoltre, occorre: conoscenza processi di inbound/outbound di warehouse; comprovata esperienza in ambito warehouse e supply management; buona conoscenza delle attività di import materiali; ottima conoscenza Sap e dei sistemi Mrp. Si considera come requisito preferenziale la laurea in Ingegneria Gestionale/Industriale; buona conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi entro il 6 agosto, collegandosi al sito web dell'azienda e andando sulla pagina delle offerte di lavoro.