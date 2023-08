Catania: bando per dirigenti tecnici al Comune, i requisiti e come presentare la domanda

Il Comune di Catania cerca dirigenti: sono due i bandi pubblicati lo scorso 10 agosto dal Comune di Catania: Si tratta di due incarichi a tempo pieno e determinato, con scadenza triennale, uno per dirigente tecnico con competenze in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e un dirigente tecnico con competenze in materia di progettazione e gestione dei sistemi informativi.

IL BANDO

Il bando scade il 9 settembre ed essendo Catania un'amministrazione in dissesto, le assunzioni sono subordinate all’approvazione da parte della Cosfel del ministero dell’Interno, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali chiamata a vigilare anche sulle spese dei Comuni che hanno questo tipo di problemi economici.

I requisiti

Sono ammessi alla selezione i candidati di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle norme vigenti per il collocamento a riposo. La durata dell'incarico, oggetto della presente selezione, non potrà comunque eccedere il limite massimo dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva; cittadinanza italiana, non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini appartenenti a Paesi facenti parte dell’Unione Europea; idoneità fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio nel rispetto della normativa vigente; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo la legislazione vigente e/o CCNL, dalla nomina all'impiego presso una Pubblica Amministrazione, salvo che sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente è stato condannato ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva; non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale. Inoltre, occorre non avere risolto precedenti rapporti di impiego costituiti con la P.A. a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso; non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità e conflitto di interessi (anche solo potenziali) previste per gli incarichi dirigenziali. L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rappresenta una condizione da salvaguardare per tutta la durata del contratto, a garanzia del buon andamento dell’azione amministrativa e la sua violazione dà luogo a responsabilità anche disciplinare. Infine, occorre possedere adeguate conoscenze informatiche e di lingua inglese.

I requisiti specifici

Per il conferimento dell'incarico di Dirigente Tecnico occorre il diploma di laurea in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie o Discipline attinenti alla tematica ambientale o equipollenti, dell’ordinamento universitario, ovvero di laurea specialistica ora denominata Laurea Magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente. Sarà cura dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio a quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione; abilitazione all’esercizio professionale, ove prevista dalla normativa vigente per il relativo titolo di studio; documentata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali acquisita in organismi ed Enti Pubblici o Privati; ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Amministrazioni Pubbliche, ivi compreso il Comune di Catania, in posizioni previste per l'accesso alla dirigenza; ovvero esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato; per la partecipazione dall’interno, fermi restando i suddetti requisiti per l’accesso alla dirigenza, è necessario l’inquadramento in categoria D da almeno cinque anni. Per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico, con competenze in materia di progettazione e gestione dei sistemi informativi, occorre: diploma di laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Sicurezza Informatica, Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione o equipollenti, dell’Ordinamento Universitario, ovvero di Laurea Specialistica ora denominata Laurea Magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente. Sarà cura dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio a quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione. Inoltre, occorre abilitazione all’esercizio professionale, ove prevista dalla normativa vigente per il relativo titolo di studio; documentata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali acquisita in organismi ed Enti Pubblici o Privati; ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Amministrazioni Pubbliche, ivi compreso il Comune di Catania, in posizioni previste per l'accesso alla dirigenza; ovvero esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato; per la partecipazione dall’interno, fermi restando i suddetti requisiti per l’accesso alla dirigenza, è necessario l’inquadramento in categoria D da almeno cinque anni.

La selezione

Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, costituita secondo le norme del vigente Regolamento del Comune di Catania per i concorsi. La procedura selettiva avverrà, prima, per mezzo di una valutazione del curriculum vitae di ogni candidato ammesso e in possesso dei requisiti generali e poi il colloquio.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione , con l’indicazione dell' incarico al quale si intende partecipare, redatta in carta semplice, va presentata secondo lo schema allegato all'avviso che si trova sul sito internet del Comune di Catania. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le 23,59 del 9 settembre, esclusivamente all’indirizzo pec: [email protected].