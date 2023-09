Ospedali della Sicilia orientale, approvata la graduatoria per 144 posti di operatore socio-sanitario: ecco come verranno divisi

Approvata all’Asp di Catania la graduatoria del concorso di Bacino Sicilia orientale per la copertura di 144 posti di operatore socio-sanitario, così suddivisi: 74 posti all’Asp di Catania, 8 al Garibaldi, 21 al Policlinico-San Marco, 15 al Cannizzaro, 2 all’Asp di Enna, 14 all’Asp di Ragusa, 10 al Policlinico di Messina.

«Abbiamo raggiunto un ulteriore obiettivo di programmazione regionale - afferma il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza - che nel breve periodo porterà all’assunzione di 74 operatori all’Asp di Catania, ma che nei fatti offre una graduatoria dalla quale poter attingere per ulteriori scorrimenti a copertura dei posti che si renderanno vacanti nei prossimi due anni. Questo si aggiunge a tutte le assunzioni in corso che prevedono, fra l’altro, anche la stabilizzazione di diverse decine di Oss. In questo senso, insieme al direttore sanitario, Antonino Rapisarda, e al direttore amministrativo, Giuseppe Di Bella, vogliamo ringraziare gli uffici, le commissioni e il personale per il grande lavoro svolto».

La procedura che ha portato a questo risultato, con l’Asp di Catania quale azienda capofila, è stata lunga e complessa. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione sono stati ben 10.705. Con la definizione del concorso l’Azienda sanitaria provinciale potrà adesso assumere 74 Oss, nell’anno in corso, e 100 il prossimo anno. La graduatoria sarà attiva per 2 anni, per eventuali scorrimenti, e potrà essere utilizzata da tutte le aziende del Bacino.