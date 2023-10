Ospedale Garibaldi di Catania, concorso per medici chirurghi: i requisiti, come presentare la domanda

L'Arnas Garibaldi di Catania è alla ricerca di chirurghi. È stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico di chirurgia toracica, a tempo indeterminato.

I requisiti generici

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 0 cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, compresi anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo 0 che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all'impiego accertata prima della immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/ 12/79 n.761 e dispensato dalla visita medica. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti specifici

I candidati devono poi essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Le prove

Tre le prove previste: una scritta, una pratica e una orale. La prima consiste nella relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. La prova pratica si basa su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Infine, la prova orale verte sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il 16 novembre e dovrà essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo dell'Arnas Garibaldi.