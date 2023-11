Accademia delle belle arti: concorso per docenti anche a Catania, il bando

Il ministero dell'università e ricerche e l'Accademia delle Belle Arti hanno bandito un concorso per docenti. Due le sedi di lavoro: Catania (nella foto) e Frosinone. Si tratta di insegnanti nel settore artistico, per la disciplina della pittura. Le assunzioni sono a tempo indeterminato.

BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69; godimento di diritti civili e politici; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

I candidati devono anche essere in possesso di alcuni requisiti specifici: essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all’estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella allegata al bando; in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla precedente lett. a) avere maturato, a decorrere dall’anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all’anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dalla legge, ovvero nei percorsi formativi effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura del bando; il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell’Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

I posti di lavoro

Si prevede la copertura di 3 posti di lavoro a tempo indeterminato: 1 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Catania; 2 posti presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, di cui uno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette. In quanto procedura di reclutamento congiunta, i vincitori sceglieranno la sede dove stipulare il contratto di lavoro in base all’ordine di graduatoria e con le modalità indicate nel bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 16 del 14 novembre via web, tramite la piattaforma Cineca.