Catania, firmato il nuovo contratto di STMicroelectronics: previste 700 assunzioni

Aumento del 6 per cento degli stipendi, redistribuzione degli utili ai lavoratori e conferma delle 700 assunzioni nel nuovo stabilimento di Catania che produce i substrati di carburo di silicio. Lo prevede il nuovo contratto aziendale della STMicroelectronics, firmato assieme a Fiom, Uglm, Fim e al coordinamento nazionale Rsu, che avrà durata triennale, dal prossimo primo gennaio al 31 dicembre del 2026.

«Vengono confermati gli investimenti sul nuovo stabilimento che produce i substrati di carburo di silicio nel quale attualmente operano 150 persone e per il quale vengono confermate, a regime, altre 700 nuove assunzioni», ha spiegato il segretario generale di Fismic Catania, Saro Pappalardo.

Gli stipendi, per una cifra complessiva di 1.378 euro suddivisa per 13 mensilità, cresceranno di 66 euro l'anno venturo e di altre 40 euro a gennaio del 2025. Gli operai stagionali, infine, confluiranno in un bacino: a partire dal mese appena passato, chi avrà maturato nove mesi di contratti a tempo determinato negli ultimi tre anni avrà la priorità nelle assunzioni.