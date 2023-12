Università di Catania, concorso per professori di prima fascia: i dipartimenti e i bandi

L'Università degli studi di Catania ha pubblicato diversi bandi per l'assunzione di professori di prima fascia per vari dipartimenti. Ci sarà possibilità di presentare la domanda entro il prossimo 11 gennaio. Per quanto riguarda le pubblicazioni inserite alla presentazione della domanda, in caso di superamento del numero massimo, la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 inserite nell’elenco sottoscritto.

I BANDI

I dipartimenti

I candidati che supereranno la prova verranno assunti in vari dipartimenti: Agricoltura, alimentazione e ambiente; settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia; settore scientifico-disciplinare: AGR/12 - Patologia vegetale; numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Agricoltura, alimentazione e ambiente; settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo; settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale; numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Agricoltura, alimentazione e ambiente; settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli; settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazione erbacee; numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Agricoltura, alimentazione e ambiente; settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali; settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnia speciale; numero massimo di pubblicazioni: venticinque. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venticinque pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Matematica e informatica; settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica; numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Matematica e informatica; settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica; settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica; numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Matematica e informatica; settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa; settore scientifico-disciplinare: MAT/09 - Ricerca operativa; numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Medicina clinica e sperimentale; settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica; settore scientifico-disciplinare: MED/02 - Storia della medicina; numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Dipartimento: Medicina clinica e sperimentale; settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna; settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna; numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Policlinico San Marco o Arnas Garibaldi o Cannizzaro di Catania. Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle attività assistenziali: specializzazione in medicina interna, o specializzazioni equipollenti o affini. Dipartimento: medicina clinica e sperimentale settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile; settore scientifico-disciplinare: MED/39 - Neuropsichiatria infantile; numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Policlinico San Marco di Catania. Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle attività assistenziali: specializzazione in neuropsichiatria infantile, o specializzazioni equipollenti. Dipartimento: medicina clinica e sperimentale; settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere; settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia; numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite nell'«elenco delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese. Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Garibaldi o Cannizzaro di Catania. Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle attività assistenziali: specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo, o specializzazioni equipollenti.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso: dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, limitatamente al periodo di durata della stessa; l'idoneità per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, nel settore scientifico disciplinare indicato quale profilo; in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore per i quali viene bandita la selezione; impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il Consiglio universitario nazionale. Il titolo richiesto è il dottorato di ricerca.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va inviata entro il prossimo 11 gennaio per via telematica, utilizzando una specifica applicazione alla pagina http://concorsi.unict.it.